На 1300 долярів багато заробиться під 2,5 річних? смішні заробітки. Доларів 25 за цілий рік?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:43
На 1300 долярів багато заробиться під 2,5 річних? смішні заробітки. Доларів 25 за цілий рік?
Додано: Нед 03 вер, 2023 21:45
Це значить, що НБУ "дозу" (50K->100K->200K, а тепер ще тяжкі "медикаменти" пішли: спочатку гомеопатія на 50К, далі буде більше) треба весь час підвищувати, щоб тримати готівковий курс не гірше 5% чим офіційний. Піраміда.
Додано: Нед 03 вер, 2023 21:50
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Скоріше за все, завтра курс будуть штовхати у низ. Десь у четвер відбудеться відскок десь до 38.
Додано: Нед 03 вер, 2023 21:54
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