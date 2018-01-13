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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:43

  Evgeny написав:Как я и предполагал банки так и сделали.
Речь про регулирование эффективной цены продажи валюты посредством введения комиссий.

Очень удобно это показывать на примере Сенс банка.

Продажа валюты по 37,40
А если она остается лежать на депозите, выплачивается 2,5% годовых на срок размещения.

На 1300 долярів багато заробиться під 2,5 річних? :wink: смішні заробітки. Доларів 25 за цілий рік? :roll:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:45

  Дюрі-бачі написав:Snower Це значить, що задумка НБУ по контролю готівкового курсу працює.

Це значить, що НБУ "дозу" (50K->100K->200K, а тепер ще тяжкі "медикаменти" пішли: спочатку гомеопатія на 50К, далі буде більше) треба весь час підвищувати, щоб тримати готівковий курс не гірше 5% чим офіційний. Піраміда.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Скоріше за все, завтра курс будуть штовхати у низ. Десь у четвер відбудеться відскок десь до 38.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:54

  Snower написав:У Сенсі кажуть, що для конвертації треба відкрити пакет Вайт, з купою усяких непотрібних умов.

ЯКих? Комісія 25 грн. в місяць, або 10 покупок в місяць?
flyman
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