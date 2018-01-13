Додано: Нед 03 вер, 2023 23:58

alex lem написав: Snower написав: Так насправді можна крутити усього 5 банків з норм курсом раз на місяць, це мізер для ринку валюти. Так насправді можна крутити усього 5 банків з норм курсом раз на місяць, це мізер для ринку валюти. Ну так розраховувалося на пересічних (250 тисяч папіру на місяць якось фатіт)

А не на бігунів у кедах з баулами готівки. Ну так розраховувалося на пересічних (250 тисяч папіру на місяць якось фатіт)А не на бігунів у кедах з баулами готівки.

сейчас

как минимум

по итогам 3х дней попытки на новом микрох#eроводе заработать у меня сложилось впечатление (и судя по ранее отсутствовавшим ухмылочкам всех кассиров, оно таки да):тема продажи_на_50К_онлайн банкамиподдержана, чтоб пересічним, особо срочно нуждающимся в валюте по заниженному курсу или боящимся держать свои деньги аж 3 месяца в банках, - вот этим "на радостях" такой нововозникшей чудо-возможности и спихнуть как можно больше из накопившихся у банков неликвидных/малоликвидных баксов.На синие в кассах наткнулся лишь случайно, когда передо мной человек их сдал в кассу, и кассир ничего не успела замутить. Все банки кишат 1996,1999 либо убитым мотлохом. Первый раз видел и синие в состоянии полныйπ3∆ц.Ну примерно треть предложенного была 2000хх (которые сдать смог по курсу -15/-20коп от синих )Заказы валюты принимают (не все) -но отдавать намекают такими же как и сейчас.Это всьо.Доходность в табличке - идеальная конская сферическая в вакууме