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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:43

  Evgeny написав:Как я и предполагал банки так и сделали.
Речь про регулирование эффективной цены продажи валюты посредством введения комиссий.

Очень удобно это показывать на примере Сенс банка.

Продажа валюты по 37,40
А если она остается лежать на депозите, выплачивается 2,5% годовых на срок размещения.

На 1300 долярів багато заробиться під 2,5 річних? :wink: смішні заробітки. Доларів 25 за цілий рік? :roll:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:45

  Дюрі-бачі написав:Snower Це значить, що задумка НБУ по контролю готівкового курсу працює.

Це значить, що НБУ "дозу" (50K->100K->200K, а тепер ще тяжкі "медикаменти" пішли: спочатку гомеопатія на 50К, далі буде більше) треба весь час підвищувати, щоб тримати готівковий курс не гірше 5% чим офіційний. Піраміда.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Скоріше за все, завтра курс будуть штовхати у низ. Десь у четвер відбудеться відскок десь до 38.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:54

  Snower написав:У Сенсі кажуть, що для конвертації треба відкрити пакет Вайт, з купою усяких непотрібних умов.

ЯКих? Комісія 25 грн. в місяць, або 10 покупок в місяць?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 23:58

  alex lem написав:
  Snower написав:Так насправді можна крутити усього 5 банків з норм курсом раз на місяць, це мізер для ринку валюти.
Ну так розраховувалося на пересічних (250 тисяч папіру на місяць якось фатіт)
А не на бігунів у кедах з баулами готівки.
по итогам 3х дней попытки на новом микрох#eроводе заработать у меня сложилось впечатление (и судя по ранее отсутствовавшим ухмылочкам всех кассиров, оно таки да):
тема продажи_на_50К_онлайн банками сейчас поддержана как минимум, чтоб пересічним, особо срочно нуждающимся в валюте по заниженному курсу или боящимся держать свои деньги аж 3 месяца в банках, - вот этим "на радостях" такой нововозникшей чудо-возможности и спихнуть как можно больше из накопившихся у банков неликвидных/малоликвидных баксов.
На синие в кассах наткнулся лишь случайно, когда передо мной человек их сдал в кассу, и кассир ничего не успела замутить. Все банки кишат 1996,1999 либо убитым мотлохом. Первый раз видел и синие в состоянии полныйπ3∆ц.
Ну примерно треть предложенного была 2000хх (которые сдать смог по курсу -15/-20коп от синих )
Заказы валюты принимают (не все) - :evil: но отдавать намекают такими же как и сейчас.
Это всьо.

:idea: Доходность в табличке - идеальная конская сферическая в вакууме
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 04:07

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Если сдавать баксы не в Киеве, то навар выходит 1,5-2%
Заряжаем валютой валютные карты/счета, едем в город с высоким курсом приема, например Харьков или Львов, там несколько дней живём, снимаем доллары, сдаём, заряжаем гривной гривневые карты/счета и/или размещаем конвертдепо. На более-менее серьезных суммах имеем в итоге несколько тыс дол чистой прибыли за максимум неделю активной работы. Причем сделать это можно с текущими лимитами 200+50 исключительно на свое имя, без привлечения родственников (или с минимальным). Но конечно это придется заморочиться, поехать, где-то жить там, нести риски получить повестки (но такой риск есть везде)
flex123
 
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