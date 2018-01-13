На 1300 долярів багато заробиться під 2,5 річних? смішні заробітки. Доларів 25 за цілий рік?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:43
На 1300 долярів багато заробиться під 2,5 річних? смішні заробітки. Доларів 25 за цілий рік?
Додано: Нед 03 вер, 2023 21:45
Це значить, що НБУ "дозу" (50K->100K->200K, а тепер ще тяжкі "медикаменти" пішли: спочатку гомеопатія на 50К, далі буде більше) треба весь час підвищувати, щоб тримати готівковий курс не гірше 5% чим офіційний. Піраміда.
Додано: Нед 03 вер, 2023 21:50
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Скоріше за все, завтра курс будуть штовхати у низ. Десь у четвер відбудеться відскок десь до 38.
Додано: Нед 03 вер, 2023 21:54
Додано: Нед 03 вер, 2023 23:58
по итогам 3х дней попытки на новом микрох#eроводе заработать у меня сложилось впечатление (и судя по ранее отсутствовавшим ухмылочкам всех кассиров, оно таки да):
тема продажи_на_50К_онлайн банками сейчас поддержана как минимум, чтоб пересічним, особо срочно нуждающимся в валюте по заниженному курсу или боящимся держать свои деньги аж 3 месяца в банках, - вот этим "на радостях" такой нововозникшей чудо-возможности и спихнуть как можно больше из накопившихся у банков неликвидных/малоликвидных баксов.
На синие в кассах наткнулся лишь случайно, когда передо мной человек их сдал в кассу, и кассир ничего не успела замутить. Все банки кишат 1996,1999 либо убитым мотлохом. Первый раз видел и синие в состоянии полныйπ3∆ц.
Ну примерно треть предложенного была 2000хх (которые сдать смог по курсу -15/-20коп от синих )
Заказы валюты принимают (не все) - но отдавать намекают такими же как и сейчас.
Это всьо.
Доходность в табличке - идеальная конская сферическая в вакууме
Додано: Пон 04 вер, 2023 04:07
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Если сдавать баксы не в Киеве, то навар выходит 1,5-2%
Заряжаем валютой валютные карты/счета, едем в город с высоким курсом приема, например Харьков или Львов, там несколько дней живём, снимаем доллары, сдаём, заряжаем гривной гривневые карты/счета и/или размещаем конвертдепо. На более-менее серьезных суммах имеем в итоге несколько тыс дол чистой прибыли за максимум неделю активной работы. Причем сделать это можно с текущими лимитами 200+50 исключительно на свое имя, без привлечения родственников (или с минимальным). Но конечно это придется заморочиться, поехать, где-то жить там, нести риски получить повестки (но такой риск есть везде)
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