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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 08:37
Добавлена поддержка евро.
(!) Следует понимать, что достоверность данных по покупке евро гораздо меньше, чем по покупке долларов
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mustbe
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Додано: Пон 04 вер, 2023 08:44
mustbe написав:
Добавлена поддержка евро.
(!) Следует понимать, что достоверность данных по покупке евро гораздо меньше, чем по покупке долларов
Дякую
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Investor_K
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Додано: Пон 04 вер, 2023 09:39
Купівля на ранок 37,60-65, карусель поволі зупиняється
і починає скреготати...
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asti
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Додано: Пон 04 вер, 2023 09:39
mustbe написав:
Добавлена поддержка евро.
(!) Следует понимать, что достоверность данных по покупке евро гораздо меньше, чем по покупке долларов
есть курсы у некоторых для мотлоха.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 04 вер, 2023 09:44
asti написав:
Купівля на ранок 37,60-65, карусель поволі зупиняється
і починає скреготати...
І карусель і обмін
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Додано: Пон 04 вер, 2023 10:18
mustbe написав:
Добавлена поддержка евро.
(!) Следует понимать, что достоверность данных по покупке евро гораздо меньше, чем по покупке долларов
Рояль реально стал продавать евро онлайн
-типа нет
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 04 вер, 2023 11:53, всього редагувалось 2 разів.
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flysoulfly
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:43
flysoulfly написав:
Рояль реально стал продавать евро онлайн
Помилка. Спробуйте пізніше.
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Oleksii
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:54
Oleksii написав: flysoulfly написав:
Рояль реально стал продавать евро онлайн
Помилка. Спробуйте пізніше.
как полтора года
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flysoulfly
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Додано: Пон 04 вер, 2023 16:15
+ Мотор
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mustbe
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