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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 08:37

Добавлена поддержка евро.
(!) Следует понимать, что достоверность данных по покупке евро гораздо меньше, чем по покупке долларов
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 08:44

  mustbe написав:Добавлена поддержка евро.
(!) Следует понимать, что достоверность данных по покупке евро гораздо меньше, чем по покупке долларов


Дякую
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:39

Купівля на ранок 37,60-65, карусель поволі зупиняється
і починає скреготати...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:39

  mustbe написав:Добавлена поддержка евро.
(!) Следует понимать, что достоверность данных по покупке евро гораздо меньше, чем по покупке долларов
есть курсы у некоторых для мотлоха.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:44

  asti написав:Купівля на ранок 37,60-65, карусель поволі зупиняється
і починає скреготати...


І карусель і обмін
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:18

  mustbe написав:Добавлена поддержка евро.
(!) Следует понимать, что достоверность данных по покупке евро гораздо меньше, чем по покупке долларов

8) Рояль реально стал продавать евро онлайн :?
-типа нет :(
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 04 вер, 2023 11:53, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  flysoulfly написав:Рояль реально стал продавать евро онлайн

Помилка. Спробуйте пізніше.
Oleksii
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:54

  Oleksii написав:
  flysoulfly написав:Рояль реально стал продавать евро онлайн

Помилка. Спробуйте пізніше.
как полтора года
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:15

+ Мотор
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 17:57

есть курсы у некоторых для мотлоха

есть , да
договорные :)
например, мне сказали заберут у меня південний мотлох по 36,6 :twisted:
flysoulfly
 
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