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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:38
flysoulfly написав:
есть курсы у некоторых для мотлоха
есть , да
договорные
например, мне сказали заберут у меня південний мотлох по 36,6
Я имел ввиду, что чем мотлох получать и потом по 36 сдавать, то можно сыграть по дол-евро.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:49
Юнекс евро продажа на 3мес.депо по итоговому курсу на 84!!! коп. выше, чем продажа онлайн 50К на счет
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