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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:38

  flysoulfly написав:
есть курсы у некоторых для мотлоха

есть , да
договорные :)
например, мне сказали заберут у меня південний мотлох по 36,6 :twisted:
Я имел ввиду, что чем мотлох получать и потом по 36 сдавать, то можно сыграть по дол-евро.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:49

Юнекс евро продажа на 3мес.депо по итоговому курсу на 84!!! коп. выше, чем продажа онлайн 50К на счет
Л-логика Л-левая
flysoulfly
 
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