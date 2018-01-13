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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:38
flysoulfly написав:
есть курсы у некоторых для мотлоха
есть , да
договорные
например, мне сказали заберут у меня південний мотлох по 36,6
Я имел ввиду, что чем мотлох получать и потом по 36 сдавать, то можно сыграть по дол-евро.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:49
Юнекс евро продажа на 3мес.депо по итоговому курсу на 84!!! коп. выше, чем продажа онлайн 50К на счет
Л-логика Л-левая
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flysoulfly
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:38
Карусель з євро це збочення.... 😃😃😃😃
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ihorsic
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:50
ihorsic написав:
Карусель з євро це збочення.... 😃😃😃😃
Збуджує.
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Investor_K
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Додано: Пон 04 вер, 2023 20:58
flysoulfly написав:
Юнекс евро продажа на 3мес.депо по итоговому курсу
на 84!!! коп. выше, чем продажа онлайн 50К на счет
Л-логика Л-левая
так купляйте тільки на 50 к онлайн кожен місяць
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:00
Investor_K написав: ihorsic написав:
Карусель з євро це збочення.... 😃😃😃😃
Збуджує.
Єврокартковий туризму не було ще
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Додано: Пон 04 вер, 2023 22:07
Так все таки південний чи юнекс? Куди мені завтра вранці краще йти? Які там нюанси?
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ihorsic
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