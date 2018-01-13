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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:38

  flysoulfly написав:
есть курсы у некоторых для мотлоха

есть , да
договорные :)
например, мне сказали заберут у меня південний мотлох по 36,6 :twisted:
Я имел ввиду, что чем мотлох получать и потом по 36 сдавать, то можно сыграть по дол-евро.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:49

Юнекс евро продажа на 3мес.депо по итоговому курсу на 84!!! коп. выше, чем продажа онлайн 50К на счет
Л-логика Л-левая
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Карусель з євро це збочення.... 😃😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:50

  ihorsic написав:Карусель з євро це збочення.... 😃😃😃😃

Збуджує.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 20:58

  flysoulfly написав:Юнекс евро продажа на 3мес.депо по итоговому курсу на 84!!! коп. выше, чем продажа онлайн 50К на счет
Л-логика Л-левая
так купляйте тільки на 50 к онлайн кожен місяць
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:00

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:Карусель з євро це збочення.... 😃😃😃😃

Збуджує.

Єврокартковий туризму не було ще
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:07

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Так все таки південний чи юнекс? Куди мені завтра вранці краще йти? Які там нюанси?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:47

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Добрый день
Кто уже крутил через Аккорд, подскажите, если заводим деньги на виртуалку в грн, покупаем доллары на виртуалку в долларах, тут же снимаем с виртуалки в долларах, есть где то комиссии в этой цепочке ?
Igor3777
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:50

  Igor3777 написав:Добрый день
Кто уже крутил через Аккорд, подскажите, если заводим деньги на виртуалку в грн, покупаем доллары на виртуалку в долларах, тут же снимаем с виртуалки в долларах, есть где то комиссии в этой цепочке ?

Нет комиссии, только готовьтесь получить зелёными разных годов. Если Вам это не важно, то Аккорд по удобствам онлайн - класс
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:02

  flysoulfly написав:
  alex lem написав:
  Snower написав:Так насправді можна крутити усього 5 банків з норм курсом раз на місяць, це мізер для ринку валюти.
Ну так розраховувалося на пересічних (250 тисяч папіру на місяць якось фатіт)
А не на бігунів у кедах з баулами готівки.
по итогам 3х дней попытки на новом микрох#eроводе заработать у меня сложилось впечатление (и судя по ранее отсутствовавшим ухмылочкам всех кассиров, оно таки да):
тема продажи_на_50К_онлайн банками сейчас поддержана как минимум, чтоб пересічним, особо срочно нуждающимся в валюте по заниженному курсу или боящимся держать свои деньги аж 3 месяца в банках, - вот этим "на радостях" такой нововозникшей чудо-возможности и спихнуть как можно больше из накопившихся у банков неликвидных/малоликвидных баксов.
На синие в кассах наткнулся лишь случайно, когда передо мной человек их сдал в кассу, и кассир ничего не успела замутить. Все банки кишат 1996,1999 либо убитым мотлохом. Первый раз видел и синие в состоянии полныйπ3∆ц.
Ну примерно треть предложенного была 2000хх (которые сдать смог по курсу -15/-20коп от синих )
Заказы валюты принимают (не все) - :evil: но отдавать намекают такими же как и сейчас.
Это всьо.

:idea: Доходность в табличке - идеальная конская сферическая в вакууме

на євру ця пошесть ще не перекинулася, але думаю, що скоро буде
flyman
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