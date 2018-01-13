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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:39

[quote="5618459:Игорь Алексеевич"][quote="5618455:Igor3777"]Добрый день
Кто уже крутил через Аккорд, подскажите, если заводим деньги на виртуалку в грн, покупаем доллары на виртуалку в долларах, тут же снимаем с виртуалки в долларах, есть где то комиссии в этой цепочке ?[/quote]
Нет комиссии, только готовьтесь получить зелёными разных годов. Если Вам это не важно, то Аккорд по удобствам онлайн - класс[/quote]
Якщо є вільні 150 к грн , то можна влаштувати роботінг - кожен день обходити 3 банки , купляти-знімати-продавати-заводити. 1 банк дорівнює 50 к грн. Доречно для тих у кого шило
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Ощад так и не заработал? У меня ошибку пишет.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:11

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  sens написав:кожен день обходити 3 банки

так ліміт 50 на МІСЯЦЬ
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:13

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Igor3777 написав:Добрый день
Кто уже крутил через Аккорд, подскажите, если заводим деньги на виртуалку в грн, покупаем доллары на виртуалку в долларах, тут же снимаем с виртуалки в долларах, есть где то комиссии в этой цепочке ?

Нет комиссии, только готовьтесь получить зелёными разных годов. Если Вам это не важно, то Аккорд по удобствам онлайн - класс

Якщо є вільні 150 к грн , то можна влаштувати роботінг - кожен день обходити 3 банки , купляти-знімати-продавати-заводити. 1 банк дорівнює 50 к грн. Доречно для тих у кого шило

І довго так ходити якщо більш менш нормальних максимум 11! ТАСя бачу вже в строю треба завітати!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:32

TAS курс

В мене в додатку TAS2U показує 37.70 курс $, якщо зняти ознаку розміщення на депозит.
Поділіться, будь ласка, інформацією, як купити в межах 50 тис. без розміщення на депозит в ТАС по курсу 37,40?
Nimbler
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:43

  Nimbler написав:В мене в додатку TAS2U показує 37.70 курс $, якщо зняти ознаку розміщення на депозит.
Поділіться, будь ласка, інформацією, як купити в межах 50 тис. без розміщення на депозит в ТАС по курсу 37,40?

без депо по 37,4 наразі ніяк
flysoulfly
 
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