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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 вер, 2023 11:39
[quote="5618459:Игорь Алексеевич"][quote="5618455:Igor3777"]Добрый день
Кто уже крутил через Аккорд, подскажите, если заводим деньги на виртуалку в грн, покупаем доллары на виртуалку в долларах, тут же снимаем с виртуалки в долларах, есть где то комиссии в этой цепочке ?[/quote]
Нет комиссии, только готовьтесь получить зелёными разных годов. Если Вам это не важно, то Аккорд по удобствам онлайн - класс[/quote]
Якщо є вільні 150 к грн , то можна влаштувати роботінг - кожен день обходити 3 банки , купляти-знімати-продавати-заводити. 1 банк дорівнює 50 к грн. Доречно для тих у кого шило
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sens
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Додано: Вів 05 вер, 2023 12:08
Ощад так и не заработал? У меня ошибку пишет.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 12:11
sens написав:
кожен день обходити 3 банки
так ліміт 50 на МІСЯЦЬ
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greenozon
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Додано: Вів 05 вер, 2023 12:13
sens написав: Игорь Алексеевич написав: Igor3777 написав:
Добрый день
Кто уже крутил через Аккорд, подскажите, если заводим деньги на виртуалку в грн, покупаем доллары на виртуалку в долларах, тут же снимаем с виртуалки в долларах, есть где то комиссии в этой цепочке ?
Нет комиссии, только готовьтесь получить зелёными разных годов. Если Вам это не важно, то Аккорд по удобствам онлайн - класс
Якщо є вільні 150 к грн , то можна влаштувати роботінг - кожен день обходити 3 банки , купляти-знімати-продавати-заводити. 1 банк дорівнює 50 к грн. Доречно для тих у кого шило
І довго так ходити якщо більш менш нормальних максимум 11! ТАСя бачу вже в строю треба завітати!
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ihorsic
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Додано: Вів 05 вер, 2023 12:32
В мене в додатку TAS2U показує 37.70 курс $, якщо зняти ознаку розміщення на депозит.
Поділіться, будь ласка, інформацією, як купити в межах 50 тис. без розміщення на депозит в ТАС по курсу 37,40?
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Nimbler
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Додано: Вів 05 вер, 2023 12:43
Nimbler написав:
В мене в додатку TAS2U показує 37.70 курс $, якщо зняти ознаку розміщення на депозит.
Поділіться, будь ласка, інформацією, як купити в межах 50 тис. без розміщення на депозит в ТАС по курсу 37,40?
без депо по 37,40 наразі ніяк
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flysoulfly
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