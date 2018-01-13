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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 08:18

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Дюрі-бачі написав:В Сенсі чекати 5 днів від замовлення.
Дочекався, всі долари сірі, якість була різна, касирша вибрала в кращому стані.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:13

  Дюрі-бачі написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі чекати 5 днів від замовлення.
Дочекався, всі долари сірі, якість була різна, касирша вибрала в кращому стані.
Сейчас практически все банки начали отдавать купюрами 1996г., но в хорошем кач-ве, в лучшем случае 2006г.,но среднего кач-ва и кому повезёт, то может получить синие. Банкам выгодно держать клиента на крючке и обещать ему синие, т.к. каждый день банк на этом зарабатывает, а клиент теряет.
Можно услышать от клиентов, что больше не приду к вам, но как показывает практика через 3 максимум 5 дней клиент опять несёт монеты в этот банк, т.к. др. альтернативы у него нет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:18

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

вчера забирал в 5 банках. в 4 из 5 отдали синими
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:38

  flex123 написав:вчера забирал в 5 банках. в 4 из 5 отдали синими
И какие это банки?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:43

  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:вчера забирал в 5 банках. в 4 из 5 отдали синими
И какие это банки?

Головне ще яке це місто. Бо в умовному Запоріжжі то не так само як у тій же столиці де головні банки більш схильні задовольняти потреби своїх більш вибагливих клієнтів ніж забезпечувати синіми регіони
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:43

Игорь Алексеевич
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flex123
 
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