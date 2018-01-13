Дочекався, всі долари сірі, якість була різна, касирша вибрала в кращому стані.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 08:18
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Сер 06 вер, 2023 09:13
Сейчас практически все банки начали отдавать купюрами 1996г., но в хорошем кач-ве, в лучшем случае 2006г.,но среднего кач-ва и кому повезёт, то может получить синие. Банкам выгодно держать клиента на крючке и обещать ему синие, т.к. каждый день банк на этом зарабатывает, а клиент теряет.
Можно услышать от клиентов, что больше не приду к вам, но как показывает практика через 3 максимум 5 дней клиент опять несёт монеты в этот банк, т.к. др. альтернативы у него нет.
Додано: Сер 06 вер, 2023 09:18
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
вчера забирал в 5 банках. в 4 из 5 отдали синими
Додано: Сер 06 вер, 2023 09:38
Додано: Сер 06 вер, 2023 09:43
Головне ще яке це місто. Бо в умовному Запоріжжі то не так само як у тій же столиці де головні банки більш схильні задовольняти потреби своїх більш вибагливих клієнтів ніж забезпечувати синіми регіони
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