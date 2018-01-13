Додано: Сер 06 вер, 2023 10:59

flex123 написав: Игорь Алексеевич

приват, пивденный, аккорд, пумб. киев, спальник



Кстати по Киеву смотрю стала снижаться разница в приеме синих и белых, думаю именно из-за того, что банки начали наливать синие. Так что те кто слили синие дороже ранее похоже правильно сделали. приват, пивденный, аккорд, пумб. киев, спальникКстати по Киеву смотрю стала снижаться разница в приеме синих и белых, думаю именно из-за того, что банки начали наливать синие. Так что те кто слили синие дороже ранее похоже правильно сделали.

Приват, Пивденный, Альянс тоже выдали всё на ОК. А вот Аккорд сдулся. Наливают отличного кач-ва, но все только 96г. и говорят др. не будет. А после вчерашней ситуации, когда в одном отделении один менеджер говорит, что не могу оформить грн. дело на 3 мес, т.к. не подхожу под условия, а др. говорит, что могу, то о банке начинает вырисовываться плохое впечатление.На прошлой недели заехал в отделение, где не обслуживаюсь, хотел с карты снять 500 баксов. Зразу куча вопросов, а почему вы к нам приехали???, одна кассир сказала нет дол., др.говорит есть но надо смотреть какого они кач-ва, а ей сейчас некогда. Одним словом отфутболили...А самый прикол, когда выдали в кассе 700 баксов 96г., а мне понадобилось потом всего 200 баксов и решил положить в др. отделении Аккорда на свободный, то их машинка все выплюнула. Пришлось поехать в своё, где выдавали их и там машинка всё пропустила. Хотя нач.отделения мне перед этим говорил, что банки примут такие купюры, а если не принимают то вызывайте полицию. Бред он нёс, но факт остаётся фактом - один и тот же банк с разными машинками получается....