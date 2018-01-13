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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 08:18

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Дюрі-бачі написав:В Сенсі чекати 5 днів від замовлення.
Дочекався, всі долари сірі, якість була різна, касирша вибрала в кращому стані.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:13

  Дюрі-бачі написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі чекати 5 днів від замовлення.
Дочекався, всі долари сірі, якість була різна, касирша вибрала в кращому стані.
Сейчас практически все банки начали отдавать купюрами 1996г., но в хорошем кач-ве, в лучшем случае 2006г.,но среднего кач-ва и кому повезёт, то может получить синие. Банкам выгодно держать клиента на крючке и обещать ему синие, т.к. каждый день банк на этом зарабатывает, а клиент теряет.
Можно услышать от клиентов, что больше не приду к вам, но как показывает практика через 3 максимум 5 дней клиент опять несёт монеты в этот банк, т.к. др. альтернативы у него нет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:18

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

вчера забирал в 5 банках. в 4 из 5 отдали синими
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:38

  flex123 написав:вчера забирал в 5 банках. в 4 из 5 отдали синими
И какие это банки?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:43

  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:вчера забирал в 5 банках. в 4 из 5 отдали синими
И какие это банки?

Головне ще яке це місто. Бо в умовному Запоріжжі то не так само як у тій же столиці де головні банки більш схильні задовольняти потреби своїх більш вибагливих клієнтів ніж забезпечувати синіми регіони
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:43

Игорь Алексеевич
приват, пивденный, аккорд, пумб. киев, спальник

Кстати по Киеву смотрю стала снижаться разница в приеме синих и белых, думаю именно из-за того, что банки начали наливать синие. Так что те кто слили синие дороже ранее похоже правильно сделали.
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:57

Upd: Півень снизил курс - теперь как и у Райфа - 37,43,
если б он ещё и отдавал синими...
ЗЫ: ждём ТАС и Аккорд! ☺️☺️☺️
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:59

  flex123 написав:Игорь Алексеевич
приват, пивденный, аккорд, пумб. киев, спальник

Кстати по Киеву смотрю стала снижаться разница в приеме синих и белых, думаю именно из-за того, что банки начали наливать синие. Так что те кто слили синие дороже ранее похоже правильно сделали.
Приват, Пивденный, Альянс тоже выдали всё на ОК. А вот Аккорд сдулся. Наливают отличного кач-ва, но все только 96г. и говорят др. не будет. А после вчерашней ситуации, когда в одном отделении один менеджер говорит, что не могу оформить грн. дело на 3 мес, т.к. не подхожу под условия, а др. говорит, что могу, то о банке начинает вырисовываться плохое впечатление.
На прошлой недели заехал в отделение, где не обслуживаюсь, хотел с карты снять 500 баксов. Зразу куча вопросов, а почему вы к нам приехали???, одна кассир сказала нет дол., др.говорит есть но надо смотреть какого они кач-ва, а ей сейчас некогда. Одним словом отфутболили... :(
А самый прикол, когда выдали в кассе 700 баксов 96г., а мне понадобилось потом всего 200 баксов и решил положить в др. отделении Аккорда на свободный, то их машинка все выплюнула. Пришлось поехать в своё, где выдавали их и там машинка всё пропустила. Хотя нач.отделения мне перед этим говорил, что банки примут такие купюры, а если не принимают то вызывайте полицию. Бред он нёс, но факт остаётся фактом - один и тот же банк с разными машинками получается.... :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 06 вер, 2023 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:15

  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:Игорь Алексеевич
приват, пивденный, аккорд, пумб. киев, спальник

Кстати по Киеву смотрю стала снижаться разница в приеме синих и белых, думаю именно из-за того, что банки начали наливать синие. Так что те кто слили синие дороже ранее похоже правильно сделали.
Приват, Пивденный, Альянс тоже выдали всё на ОК. А вот Аккорд сдулся. Наливают отличного кач-ва, но все только 96г. и говорят др. не будет. А после вчерашней ситуации, когда в одном отделении один менеджер говорит, что не могу оформить грн. дело на 3 мес, т.к. не подхожу под условия, а др. говорит, что могу, то о банке начинает вырисовываться плохое впечатление.
На прошлой недели заехал в отделение, где не обслуживаюсь, хотел с карты снять 500 баксов. Зразу куча вопросов, а почему вы к нам приехали???, одна кассир сказала нет дол., др.говорит есть но надо смотреть какого они кач-ва, а ей сейчас некогда. Одним словом отфутболили... :(
А самый прикол, когда выдали в кассе 700 баксов 96г., а мне понадобилось потом всего 200 баксов и решил положить в др. отделении Аккорда на свободный, то их машинка все выплюнула. Пришлось поехать в своё и там машинка всё пропустила. Хотя нач.отделения мне перед этим говорил, что банки примут такие купюры, а если не принимают то вызывайте полицию. Бред он нёс, но факт остаётся фактом - один и тот же банк с разными машинками получается.... :shock:
може Аккорд купив подешевше щоб продати подорожче)
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