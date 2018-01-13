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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 01:16

  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:Игорь Алексеевич
приват, пивденный, аккорд, пумб. киев, спальник

Кстати по Киеву смотрю стала снижаться разница в приеме синих и белых, думаю именно из-за того, что банки начали наливать синие. Так что те кто слили синие дороже ранее похоже правильно сделали.
Приват, Пивденный, Альянс тоже выдали всё на ОК. А вот Аккорд сдулся. Наливают отличного кач-ва, но все только 96г. и говорят др. не будет. А после вчерашней ситуации, когда в одном отделении один менеджер говорит, что не могу оформить грн. дело на 3 мес, т.к. не подхожу под условия, а др. говорит, что могу, то о банке начинает вырисовываться плохое впечатление.
На прошлой недели заехал в отделение, где не обслуживаюсь, хотел с карты снять 500 баксов. Зразу куча вопросов, а почему вы к нам приехали???, одна кассир сказала нет дол., др.говорит есть но надо смотреть какого они кач-ва, а ей сейчас некогда. Одним словом отфутболили... :(
А самый прикол, когда выдали в кассе 700 баксов 96г., а мне понадобилось потом всего 200 баксов и решил положить в др. отделении Аккорда на свободный, то их машинка все выплюнула. Пришлось поехать в своё, где выдавали их и там машинка всё пропустила. Хотя нач.отделения мне перед этим говорил, что банки примут такие купюры, а если не принимают то вызывайте полицию. Бред он нёс, но факт остаётся фактом - один и тот же банк с разными машинками получается.... :shock:

Эту историю хорошо выложить на странице банка-иногда помогает.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:14

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

посчитал вариант карусели, если
крутить в течении года в 2 банках 1320 дол - в одном банке покупаем валюту онлайн, снимаем на след день, меняем на грн, грн ложим чтобы она не простаивала в другой банк с хорошим %% на месячном грн депо, по окончанию снимаем там грн, в первом банке покупаем валюту онлайн и так целый год. банк 1 и 2 могут совпадать.

получилось такая рассчетка
http://joxi.ru/zANNEVXUw0BeWA
http://joxi.ru/MAjNYlDUYO4W5A
выходит если заниматься этим с 01.09.23 по 19.09.24 и всегда сдавать по 37,9, а онлайн покупать по 37,5, и грн депо всегда под 14, то выходит за 384 дня 28,4 % прибыли, а за 365 дней соответственно 27%.
если посчитать что сдаем по 37,8, а грн депо под 10%, то выходит 19% годовых в валюте чистыми.

конечно много беготни, но зато минимизация валютных рисков и доходность даже выше чем по через 3 месячные грн депо. И крупные суммы не пристроишь так конечно, или надо много родственников.

если крутить на 3 родственников 5 банков по 1320 дол, то выходит при зазоре 0,3 грн и 14% грн депо что-то около 4767 дол за 384 дня, или примерно 390 дол в мес на оборотке 19200 дол.

может есть идеи как улучшить.
flex123
 
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