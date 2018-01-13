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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 20212223>
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 01:16

  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:Игорь Алексеевич
приват, пивденный, аккорд, пумб. киев, спальник

Кстати по Киеву смотрю стала снижаться разница в приеме синих и белых, думаю именно из-за того, что банки начали наливать синие. Так что те кто слили синие дороже ранее похоже правильно сделали.
Приват, Пивденный, Альянс тоже выдали всё на ОК. А вот Аккорд сдулся. Наливают отличного кач-ва, но все только 96г. и говорят др. не будет. А после вчерашней ситуации, когда в одном отделении один менеджер говорит, что не могу оформить грн. дело на 3 мес, т.к. не подхожу под условия, а др. говорит, что могу, то о банке начинает вырисовываться плохое впечатление.
На прошлой недели заехал в отделение, где не обслуживаюсь, хотел с карты снять 500 баксов. Зразу куча вопросов, а почему вы к нам приехали???, одна кассир сказала нет дол., др.говорит есть но надо смотреть какого они кач-ва, а ей сейчас некогда. Одним словом отфутболили... :(
А самый прикол, когда выдали в кассе 700 баксов 96г., а мне понадобилось потом всего 200 баксов и решил положить в др. отделении Аккорда на свободный, то их машинка все выплюнула. Пришлось поехать в своё, где выдавали их и там машинка всё пропустила. Хотя нач.отделения мне перед этим говорил, что банки примут такие купюры, а если не принимают то вызывайте полицию. Бред он нёс, но факт остаётся фактом - один и тот же банк с разными машинками получается.... :shock:

Эту историю хорошо выложить на странице банка-иногда помогает.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:14

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

посчитал вариант карусели, если
крутить в течении года в 2 банках 1320 дол и понял, что это невыгодно
Востаннє редагувалось flex123 в Чет 07 вер, 2023 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:38

  asti написав:Upd: Півень снизил курс - теперь как и у Райфа - 37,43,
если б он ещё и отдавал синими...
ЗЫ: ждём ТАС и Аккорд! ☺️☺️☺️

Шо вам не так з аккордом ? В них 37,39 хочете щоб стало 37,43 ? :wink:
alex lem
 
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del
Востаннє редагувалось maniachello в Чет 07 вер, 2023 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:55

Нагадує приказку дурень думкою багатіє. Воно звичайно у теорії дуже файно розглядати "сферичного коня у вакуумі". Але це якщо сам "вакуум" стабільний і кінь повністю "сферичний" ;). Але при появі змінних на кшталт - ймовірність отримання мотлохом, появи з боку банків різних загороджувальних тарифів, комісій та інших капостей - кінь достатньо швидко може здутись. Тому імхо варто не витрачати час на описанні безглуздих розрахунків на форумі, а якщо є така можливість тихенько мовчки стригти вовну з цієї вівці поки стрижеться. А хизуватись як воно наразі круто виглядає на мій погляд це більш справа для тінейджерів а не для розумних та поважних людей. Все виключно імхо - на істину не претендую
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:58

  maniachello написав:Это без учёта 3-хдневных депозитов и капитализаций)
и задержек,
и нестыковок,
и форсмажорного скрытого мотлоха, неслабо понижающего рассчетный курс
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:01

  flysoulfly написав:
  maniachello написав:Это без учёта 3-хдневных депозитов и капитализаций)
и задержек,
и нестыковок,
и форсмажорного скрытого мотлоха, неслабо понижающего рассчетный курс

счас ещё ИАбанк подтянется :) ну, Игорь Алексеевич с загоном оленей в депозиты :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:05

  maniachello написав:
  flysoulfly написав:
  maniachello написав:Это без учёта 3-хдневных депозитов и капитализаций)
и задержек,
и нестыковок,
и форсмажорного скрытого мотлоха, неслабо понижающего рассчетный курс

счас ещё ИАбанк подтянется :) ну, Игорь Алексеевич с загоном оленей в депозиты :)
ну а фактический загон оленей в мелкооптовую закупку кед - это загоном не считается ? :mrgreen:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 07 вер, 2023 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:06

+ КредитДнепр (37,4 вроде так)

https://creditdnepr.com.ua/novyna/banku ... -tys-grn-v
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:12

  Danik написав:+ КредитДнепр (37,4 вроде так)

https://creditdnepr.com.ua/novyna/banku ... -tys-grn-v

туда нужен сталкер, чтоб на себе узнал подробности
flysoulfly
 
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