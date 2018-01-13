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Колонка "Доход грн." - линк на график доходности этой операции в зависимости от курса обменок.
Не то, чтобы сильно нужно, но занятно
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 10:50
+ фича:
Колонка "Доход грн." - линк на график доходности этой операции в зависимости от курса обменок.
Не то, чтобы сильно нужно, но занятно
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