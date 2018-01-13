|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:38
Итак что имеем с 50тыс. У кого изначально есть грн. и ему нужна валюта, то схема класс. У кого есть синяя валюта и решил сыграть на курсах - обменник - банк, то 75% банк отдаст при обмене не синими, а значит игра по второму кругу затормозится из разницы приёмов синих и зелёных в обменниках. И если 2006г. ещё можно сдать в обменник по приемлемому курсу, то дол. ниже года появятся дисконты и очень ощутимые могут быть на приём в обменниках. Иногда даже в банках бывает курс выше на приём, чем в обменниках на эти года.
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:43
Спробувать то можна. Хто зна якими вони віддадуть. В додатку там безкоштовно відкривається поточний рахунок в долярі для цього обміну. Краще б піти в відділення, нема часу.
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:46
і чи в той же день,
і чи без "раптової" комісії,
і чи відкриття гривневих/валютних рахунків без комісій,
і що там з онлайн поповненням гривнями
|