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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:38

Итак что имеем с 50тыс. У кого изначально есть грн. и ему нужна валюта, то схема класс. У кого есть синяя валюта и решил сыграть на курсах - обменник - банк, то 75% банк отдаст при обмене не синими, а значит игра по второму кругу затормозится из разницы приёмов синих и зелёных в обменниках. И если 2006г. ещё можно сдать в обменник по приемлемому курсу, то дол. ниже года появятся дисконты и очень ощутимые могут быть на приём в обменниках. Иногда даже в банках бывает курс выше на приём, чем в обменниках на эти года.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:43

  flysoulfly написав:
  Danik написав:+ КредитДнепр (37,4 вроде так)

https://creditdnepr.com.ua/novyna/banku ... -tys-grn-v

туда нужен сталкер, чтоб на себе узнал подробности

Спробувать то можна. Хто зна якими вони віддадуть. В додатку там безкоштовно відкривається поточний рахунок в долярі для цього обміну. Краще б піти в відділення, нема часу.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:46

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  Danik написав:+ КредитДнепр (37,4 вроде так)
https://creditdnepr.com.ua/novyna/banku ... -tys-grn-v

туда нужен сталкер, чтоб на себе узнал подробности

Спробувать то можна. Хто зна якими вони віддадуть.
і чи в той же день,
і чи без "раптової" комісії,
і чи відкриття гривневих/валютних рахунків без комісій,
і що там з онлайн поповненням гривнями
flysoulfly
 
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  #<1 ... 20212223
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