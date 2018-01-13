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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:38
Итак что имеем с 50тыс. У кого изначально есть грн. и ему нужна валюта, то схема класс. У кого есть синяя валюта и решил сыграть на курсах - обменник - банк, то 75% банк отдаст при обмене не синими, а значит игра по второму кругу затормозится из разницы приёмов синих и зелёных в обменниках. И если 2006г. ещё можно сдать в обменник по приемлемому курсу, то дол. ниже года появятся дисконты и очень ощутимые могут быть на приём в обменниках. Иногда даже в банках бывает курс выше на приём, чем в обменниках на эти года.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 07 вер, 2023 13:43
flysoulfly написав:
туда нужен сталкер, чтоб на себе узнал подробности
Спробувать то можна. Хто зна якими вони віддадуть. В додатку там безкоштовно відкривається поточний рахунок в долярі для цього обміну. Краще б піти в відділення, нема часу.
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alex lem
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Додано: Чет 07 вер, 2023 13:46
alex lem написав: flysoulfly написав:
туда нужен сталкер, чтоб на себе узнал подробности
Спробувать то можна. Хто зна якими вони віддадуть.
і чи в той же день,
і чи без "раптової" комісії,
і чи відкриття гривневих/валютних рахунків без комісій,
і що там з онлайн поповненням гривнями
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 вер, 2023 14:27
maniachello написав:
, Игорь Алексеевич с загоном оленей в депозиты
с этих депозитов платится подоходный налог и военный сбор
так что он почти волонтер )
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Додано: Чет 07 вер, 2023 14:34
Підскажіть будьласка якщо в Приватбанку придбати онлайн з універсальної карти на КДВ$ то через який мінімальний термін можна буде зняти $ готівку?
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vladus17
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Додано: Чет 07 вер, 2023 14:45
vladus17
Відразу, якщо $ в касі є.
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qqwqqw
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Додано: Чет 07 вер, 2023 14:56
vladus17 написав:
Підскажіть будьласка якщо в Приватбанку придбати онлайн з універсальної карти на КДВ$ то через який мінімальний термін можна буде зняти $ готівку?
Теоретично відразу. Фактично коли здійсните замовлення готівки. Якщо до обіду то на наступний день,після обіду через день
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ihorsic
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Додано: Чет 07 вер, 2023 15:15
vladus17
Бувало i ось
так 😉
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