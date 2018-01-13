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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:38

Итак что имеем с 50тыс. У кого изначально есть грн. и ему нужна валюта, то схема класс. У кого есть синяя валюта и решил сыграть на курсах - обменник - банк, то 75% банк отдаст при обмене не синими, а значит игра по второму кругу затормозится из разницы приёмов синих и зелёных в обменниках. И если 2006г. ещё можно сдать в обменник по приемлемому курсу, то дол. ниже года появятся дисконты и очень ощутимые могут быть на приём в обменниках. Иногда даже в банках бывает курс выше на приём, чем в обменниках на эти года.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:43

  flysoulfly написав:
  Danik написав:+ КредитДнепр (37,4 вроде так)

https://creditdnepr.com.ua/novyna/banku ... -tys-grn-v

туда нужен сталкер, чтоб на себе узнал подробности

Спробувать то можна. Хто зна якими вони віддадуть. В додатку там безкоштовно відкривається поточний рахунок в долярі для цього обміну. Краще б піти в відділення, нема часу.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:46

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  Danik написав:+ КредитДнепр (37,4 вроде так)
https://creditdnepr.com.ua/novyna/banku ... -tys-grn-v

туда нужен сталкер, чтоб на себе узнал подробности

Спробувать то можна. Хто зна якими вони віддадуть.
і чи в той же день,
і чи без "раптової" комісії,
і чи відкриття гривневих/валютних рахунків без комісій,
і що там з онлайн поповненням гривнями
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 14:27

  maniachello написав:, Игорь Алексеевич с загоном оленей в депозиты :)

с этих депозитов платится подоходный налог и военный сбор
так что он почти волонтер )
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 14:34

Підскажіть будьласка якщо в Приватбанку придбати онлайн з універсальної карти на КДВ$ то через який мінімальний термін можна буде зняти $ готівку?
vladus17
 
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vladus17
Відразу, якщо $ в касі є.
qqwqqw
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 14:56

  vladus17 написав:Підскажіть будьласка якщо в Приватбанку придбати онлайн з універсальної карти на КДВ$ то через який мінімальний термін можна буде зняти $ готівку?

Теоретично відразу. Фактично коли здійсните замовлення готівки. Якщо до обіду то на наступний день,після обіду через день
ihorsic
 
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vladus17
Бувало i ось так 😉
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:04

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  Danik написав:+ КредитДнепр (37,4 вроде так)

https://creditdnepr.com.ua/novyna/banku ... -tys-grn-v

туда нужен сталкер, чтоб на себе узнал подробности

Спробувать то можна. Хто зна якими вони віддадуть. В додатку там безкоштовно відкривається поточний рахунок в долярі для цього обміну. Краще б піти в відділення, нема часу.


По Кредит Днепру. Всё зависит как всегда от отделения, мне выдали 2006 г.в. Первое оформление как в любом нетехнологичном банке - долго. Но приложение - норм, всё достаточно быстро. Конвертнулся по 37,40, тут же получил в кассе. Без комиссий.
Кто подскажет с какого банка лучше раскидывать гривну по СЕПу на конверты (есть ли комиссии за пополнение, перечисление, как пополнять, лимиты?)
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:16

Всім дякую за відповідь!

FinTech

круто. це раз на місяць можна на 50к грн так купувати в 1му банку?
vladus17
 
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