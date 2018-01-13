Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:31
vladus17 написав:
Всім дякую за відповідь!
FinTech
круто. це раз на місяць можна на 50к грн так купувати в 1му банку?
Так.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 07 вер, 2023 16:44
Оновив свою табличку - виглядає так
https://ibb.co/KzHF7QW https://uainvest.com.ua/uah-usd-online
Кредит дніпро - треба замовити пластикову валютну картку, з неї зняття без комісії.
Лайфхак в моменті (протестовано) - здаємо долари в Кредобанку по 37.96 - найкращий курс навіть серед обмінок.
rationalism2
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Додано: Чет 07 вер, 2023 16:49
rationalism2 А просто виртуальная у Кредит Днепра не подойдет? Нужно именно в отеделении пластик заказать? А Кредо банк мотлох и 96 год принимает?)))
Shummi
Повідомлень: 595
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Додано: Чет 07 вер, 2023 16:52
Shummi написав: rationalism2
А просто виртуальная у Кредит Днепра не подойдет? Нужно именно в отеделении пластик заказать?
А Кредо банк мотлох и 96 год принимает?)))
З вірт. сказали не можна.
Кредо - так))
rationalism2
Повідомлень: 97
З нами з: 11.08.21
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Подякували: 47 раз.
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