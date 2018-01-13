Так.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:31
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:44
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Оновив свою табличку - виглядає так
Кредит дніпро - треба замовити пластикову валютну картку, з неї зняття без комісії.
Лайфхак в моменті (протестовано) - здаємо долари в Кредобанку по 37.96 - найкращий курс навіть серед обмінок.
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:49
rationalism2
А просто виртуальная у Кредит Днепра не подойдет? Нужно именно в отеделении пластик заказать?
А Кредо банк мотлох и 96 год принимает?)))
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:52
Додано: Чет 07 вер, 2023 17:15
но недобро обещают выдать такими же Гэ , если знают тебя как их клиента, систематически/периодически снимающего там доллары
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|