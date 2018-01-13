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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:31

  vladus17 написав:Всім дякую за відповідь!

FinTech

круто. це раз на місяць можна на 50к грн так купувати в 1му банку?


Так.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:44

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Оновив свою табличку - виглядає так https://ibb.co/KzHF7QW
https://uainvest.com.ua/uah-usd-online

Кредит дніпро - треба замовити пластикову валютну картку, з неї зняття без комісії.

Лайфхак в моменті (протестовано) - здаємо долари в Кредобанку по 37.96 - найкращий курс навіть серед обмінок.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:49

rationalism2
А просто виртуальная у Кредит Днепра не подойдет? Нужно именно в отеделении пластик заказать?

А Кредо банк мотлох и 96 год принимает?)))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:52

  Shummi написав:rationalism2
А просто виртуальная у Кредит Днепра не подойдет? Нужно именно в отеделении пластик заказать?

А Кредо банк мотлох и 96 год принимает?)))


З вірт. сказали не можна.
Кредо - так))
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 17:15

А Кредо банк мотлох и 96 год принимает?

Кредо - так
:( но недобро обещают выдать такими же Гэ , если знают тебя как их клиента, систематически/периодически снимающего там доллары
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

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vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:20

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

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УБИБ - покойся с миром. Аминь.
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