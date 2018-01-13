Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9.
Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:15
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:31
С каких козырей? Базовый курс - те же 37.40, как у первых мест. А то, что 1% за снятие через КДВ обязательно платить, меня терзают смутные сомнения. Правда, тарифы КДВ у них сикретные, но гривневая точно без комиса пополнялась безналом и обнал с неё был на шару. Проверял на практике.
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