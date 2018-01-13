Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9.
Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:15
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:31
С каких козырей? Базовый курс - те же 37.40, как у первых мест. А то, что 1% за снятие через КДВ обязательно платить, меня терзают смутные сомнения. Правда, тарифы КДВ у них сикретные, но гривневая точно без комиса пополнялась безналом и обнал с неё был на шару. Проверял на практике.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:30
Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:35
с чего берется комиссия - с гривнекарты при валютообмене?
или при выдаче
а выдача с чего - с новооткрытой платной валютной карты ?
или с того беспоатного валютного текущего, кот. автоматом открывался под конечную выплату конвертдепо?
Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:38
По Раде - осторожно.
Покупать нужно с Депозитки.
При покупке с РадаКарты будет ещё комис за перевод.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:59
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