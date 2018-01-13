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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  vitaliy1111 написав:+Радабанк

Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9.
Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак :|
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:31

  flysoulfly написав:
  vitaliy1111 написав:+MTBBank
этот тоже сразу "с козырей зашел" :mrgreen:

С каких козырей? Базовый курс - те же 37.40, как у первых мест. А то, что 1% за снятие через КДВ обязательно платить, меня терзают смутные сомнения. Правда, тарифы КДВ у них сикретные, но гривневая точно без комиса пополнялась безналом и обнал с неё был на шару. Проверял на практике.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:30

  moveton написав:+MTB Bank

на шару.

Проверял на практике.
свежий кейс снятия $ эквивал. 50К
:?:
или шото когдато?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:35

  Danik написав:
  vitaliy1111 написав:+Радабанк

Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9.
Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак :|

с чего берется комиссия :?: - с гривнекарты при валютообмене?
или при выдаче :?:
а выдача с чего :?: - с новооткрытой платной валютной карты ?
или с того беспоатного валютного текущего, кот. автоматом открывался под конечную выплату конвертдепо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:38

По Раде - осторожно.
Покупать нужно с Депозитки.
При покупке с РадаКарты будет ещё комис за перевод.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:59

  mustbe написав: будет ещё комис
покупать на существующий беспл.текущий? - говорят НЕЛьЗЯ!
flysoulfly
 
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