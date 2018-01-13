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С каких козырей? Базовый курс - те же 37.40, как у первых мест. А то, что 1% за снятие через КДВ обязательно платить, меня терзают смутные сомнения. Правда, тарифы КДВ у них сикретные, но гривневая точно без комиса пополнялась безналом и обнал с неё был на шару. Проверял на практике.
Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9. Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак
с чего берется комиссия - с гривнекарты при валютообмене? или при выдаче а выдача с чего - с новооткрытой платной валютной карты ? или с того беспоатного валютного текущего, кот. автоматом открывался под конечную выплату конвертдепо?
flysoulfly написав:покупать на существующий беспл.текущий? - говорят НЕЛьЗЯ!
А кто говорит? Приложение не возражает счёт указывать, как назначение обмена.
Raymond написав:то есть 1.5% комисса не будет если с депозитки? или все равно есть комиссия 1.5% , что указана в таблице?
Сказано же, не будет комиса за перевод: 0.75% (5.3.1.3, если в тарифах ReForm). Рада считает, что валютообмен - это в том числе и перевод между своими счетами. Дополнительные 1.5% за покупку валюты от карты не зависят.
flysoulfly написав:покупать на существующий беспл.текущий? - говорят НЕЛьЗЯ!
А кто говорит? Приложение не возражает счёт указывать, как назначение обмена.
Raymond написав:то есть 1.5% комисса не будет если с депозитки? или все равно есть комиссия 1.5% , что указана в таблице?
Сказано же, не будет комиса за перевод:
приложение не возражает, но работники безоговорочно хотят навязать дополнительно открытие платных карт С валютного счета надо делать снятие через ничего не знающего но сопротивляющегося операциониста, которому подтвердил такой-же спец статусом повыше, которому это сказали супер-спецы "с ГлавногоОфиса" ...у меня так, к сожалению.