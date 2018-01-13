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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  vitaliy1111 написав:+Радабанк

Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9.
Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак :|
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:31

  flysoulfly написав:
  vitaliy1111 написав:+MTBBank
этот тоже сразу "с козырей зашел" :mrgreen:

С каких козырей? Базовый курс - те же 37.40, как у первых мест. А то, что 1% за снятие через КДВ обязательно платить, меня терзают смутные сомнения. Правда, тарифы КДВ у них сикретные, но гривневая точно без комиса пополнялась безналом и обнал с неё был на шару. Проверял на практике.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:30

  moveton написав:+MTB Bank

на шару.

Проверял на практике.
свежий кейс снятия $ эквивал. 50К
:?:
или шото когдато?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:35

  Danik написав:
  vitaliy1111 написав:+Радабанк

Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9.
Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак :|

с чего берется комиссия :?: - с гривнекарты при валютообмене?
или при выдаче :?:
а выдача с чего :?: - с новооткрытой платной валютной карты ?
или с того беспоатного валютного текущего, кот. автоматом открывался под конечную выплату конвертдепо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:38

По Раде - осторожно.
Покупать нужно с Депозитки.
При покупке с РадаКарты будет ещё комис за перевод.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:59

  mustbe написав: будет ещё комис
покупать на существующий беспл.текущий? - говорят НЕЛьЗЯ!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:47

  mustbe написав:По Раде - осторожно.
Покупать нужно с Депозитки.
При покупке с РадаКарты будет ещё комис за перевод.



то есть 1.5% комисса не будет если с депозитки? или все равно есть комиссия 1.5% , что указана в таблице?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:18

  flysoulfly написав:покупать на существующий беспл.текущий? - говорят НЕЛьЗЯ!

А кто говорит? Приложение не возражает счёт указывать, как назначение обмена.

  Raymond написав:то есть 1.5% комисса не будет если с депозитки? или все равно есть комиссия 1.5% , что указана в таблице?

Сказано же, не будет комиса за перевод: 0.75% (5.3.1.3, если в тарифах ReForm). Рада считает, что валютообмен - это в том числе и перевод между своими счетами. Дополнительные 1.5% за покупку валюты от карты не зависят.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:39

  moveton написав:
  flysoulfly написав:покупать на существующий беспл.текущий? - говорят НЕЛьЗЯ!

А кто говорит? Приложение не возражает счёт указывать, как назначение обмена.

  Raymond написав:то есть 1.5% комисса не будет если с депозитки? или все равно есть комиссия 1.5% , что указана в таблице?

Сказано же, не будет комиса за перевод:
приложение не возражает, но работники безоговорочно хотят навязать дополнительно открытие платных карт :evil: С валютного счета надо делать снятие через ничего не знающего но сопротивляющегося операциониста, которому подтвердил такой-же спец статусом повыше, которому это сказали супер-спецы "с ГлавногоОфиса" ...у меня так, к сожалению.

За кейс с МТБ, кстати, спасибо!
flysoulfly
 
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