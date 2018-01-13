Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:17

flysoulfly написав: С валютного счета надо делать снятие через ничего не знающего но сопротивляющегося операциониста, которому подтвердил такой-же спец статусом повыше, которому это сказали супер-спецы "с ГлавногоОфиса" ...у меня так, к сожалению.

С валютного счета надо делать снятие через ничего не знающего но сопротивляющегося операциониста, которому подтвердил такой-же спец статусом повыше, которому это сказали супер-спецы "с ГлавногоОфиса" ...у меня так, к сожалению.

flysoulfly написав: За кейс с МТБ, кстати, спасибо! За кейс с МТБ, кстати, спасибо!

Так это и при варианте депо нужно. Они же сами под депо открывают этот счёт и бьют себя пяткой в грудь, что с него обнал без комиса. Вроде, никто не жаловался, что проблемы со снятием.Но в таблице всё равно не правильно написаноТам не "Снятие с вал.карты - без комиса", а конкретно с КДВ, которую только вместе с депо оформляют. Сдолжен быть 1% + 5 грн.Кстати, с 18 сентября у МТБ будутгде объём халявы с КДВ уменьшен. В частности, если раньше обнал в кассе и банкоматах банка был без лимитов, то будут бесплатно в месяц только первые три снятия в кассе плюс 30/50к грн в банкомате. Поаккуратнее там.