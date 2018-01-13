|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:28
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Розкажіть реальний кейс з кредит-дніпром. Як там працює валютообмін? Комісії?
Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:30
Гы, это Радабанк, бардак процветает. Причем на горячей линии свое мнение, в отделении свое
Это хлеб рады, напустить туману и снять навар
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 08 вер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:30
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:05
Очень странное обвинение для банка, где даже приложение сразу подробно расписывает что за что оно снимет:
Почему комисы именно такие в данном случае (с ReForm на счёт) - без проблем находится в тарифах (вот если бы все комисы были слиты в одну строчку, как типично в более других банках, искать было бы тяжелее) и не нужно мучить ГЛ и кур в отделениях, у которых есть более важные дела, чем тарифы помнить. Ну да, если оба комиса платить, будет эффективный курс 37.93475. Желающие менять по такому пути честно предупреждены во сколько он им влетит.
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|