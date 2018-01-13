RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:28

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Розкажіть реальний кейс з кредит-дніпром. Як там працює валютообмін? Комісії?
ihorsic
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:30

  Danik написав:
  vitaliy1111 написав:+Радабанк

Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9.
Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак :|

Гы, это Радабанк, бардак процветает. Причем на горячей линии свое мнение, в отделении свое :lol:
Это хлеб рады, напустить туману и снять навар
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 08 вер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 24.10.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:30

  moveton написав:Но в таблице всё равно не правильно написано :) Там не "Снятие с вал.карты - без комиса", а конкретно с КДВ

Вам показалось )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7161
З нами з: 27.12.17
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:05

  Proofy написав:
  Danik написав:Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9.
Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак :|

Гы, это Радабанк, бардак процветает. Причем на горячей линии свое мнение, в отделении свое :lol:
Это хлеб рады, напустить туману и снять навар

Очень странное обвинение для банка, где даже приложение сразу подробно расписывает что за что оно снимет:
Зображення
Почему комисы именно такие в данном случае (с ReForm на счёт) - без проблем находится в тарифах (вот если бы все комисы были слиты в одну строчку, как типично в более других банках, искать было бы тяжелее) и не нужно мучить ГЛ и кур в отделениях, у которых есть более важные дела, чем тарифы помнить. Ну да, если оба комиса платить, будет эффективный курс 37.93475. Желающие менять по такому пути честно предупреждены во сколько он им влетит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3701
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 08:34

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Як в МОТОРІ крутонуть євро на 50к? Відразу віддають? А то він там на ладан лиха. Хто вже реально міняв?
ihorsic
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 88, 89, 90
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
899 221539
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 вер, 2023 19:13
посетитель
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
5 1966
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 19:36
Krokodil
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 35121
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.