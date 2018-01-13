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Danik написав:Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9. Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак
Гы, это Радабанк, бардак процветает. Причем на горячей линии свое мнение, в отделении свое Это хлеб рады, напустить туману и снять навар
Очень странное обвинение для банка, где даже приложение сразу подробно расписывает что за что оно снимет: Почему комисы именно такие в данном случае (с ReForm на счёт) - без проблем находится в тарифах (вот если бы все комисы были слиты в одну строчку, как типично в более других банках, искать было бы тяжелее) и не нужно мучить ГЛ и кур в отделениях, у которых есть более важные дела, чем тарифы помнить. Ну да, если оба комиса платить, будет эффективный курс 37.93475. Желающие менять по такому пути честно предупреждены во сколько он им влетит.
moveton написав:Почему комисы именно такие в данном случае (с ReForm на счёт) - без проблем находится в тарифах (вот если бы все комисы были слиты в одну строчку, как типично в более других банках, искать было бы тяжелее) и не нужно мучить ГЛ и кур в отделениях, у которых есть более важные дела, чем тарифы помнить. Ну да, если оба комиса платить, будет эффективный курс 37.93475. Желающие менять по такому пути честно предупреждены во сколько он им влетит.
Нет никаких комиссов или указывают процент в нормальных банках, вот и все, пополнение-снятие бесплатно. Что вы увидели в приложении - полдела, нужно еще снять и не влететь например попутно в какие-нибудь овертаймы, скрытые комиссы. Ну если вы разобрались во всем досконально - поздравления.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 09 вер, 2023 22:51, всього редагувалось 2 разів.