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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:28
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Розкажіть реальний кейс з кредит-дніпром. Як там працює валютообмін? Комісії?
Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:30
Гы, это Радабанк, бардак процветает. Причем на горячей линии свое мнение, в отделении свое
Это хлеб рады, напустить туману и снять навар
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 08 вер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:30
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:05
Очень странное обвинение для банка, где даже приложение сразу подробно расписывает что за что оно снимет:
Почему комисы именно такие в данном случае (с ReForm на счёт) - без проблем находится в тарифах (вот если бы все комисы были слиты в одну строчку, как типично в более других банках, искать было бы тяжелее) и не нужно мучить ГЛ и кур в отделениях, у которых есть более важные дела, чем тарифы помнить. Ну да, если оба комиса платить, будет эффективный курс 37.93475. Желающие менять по такому пути честно предупреждены во сколько он им влетит.
Додано: Суб 09 вер, 2023 08:34
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Як в МОТОРІ крутонуть євро на 50к? Відразу віддають? А то він там на ладан лиха. Хто вже реально міняв?
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:17
+ фича:
Название банка - линк на лог изменений курса этого банка. По логу можно и график построить.
Работает только для тех банков, где этот лог доступен
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:33
Додано: Суб 09 вер, 2023 22:47
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Нет никаких комиссов или указывают процент в нормальных банках, вот и все, пополнение-снятие бесплатно. Что вы увидели в приложении - полдела, нужно еще снять и не влететь например попутно в какие-нибудь овертаймы, скрытые комиссы. Ну если вы разобрались во всем досконально - поздравления.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 09 вер, 2023 22:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 09 вер, 2023 22:50
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:41
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Прокредит банк впав з 7 місця на 17.Тепер курс 37,91. Вирішили, що їм цим займатися не цікаво?
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