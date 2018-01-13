Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:05

Proofy написав: Danik написав: Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9.

Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак Смотрю в приложении курс 37,1 + коммисии, реально выходит 37,9.Или коммиси уже входят в курс 37,1 ? Бардак

Гы, это Радабанк, бардак процветает. Причем на горячей линии свое мнение, в отделении свое

Это хлеб рады, напустить туману и снять навар Гы, это Радабанк, бардак процветает. Причем на горячей линии свое мнение, в отделении своеЭто хлеб рады, напустить туману и снять навар

Очень странное обвинение для банка, где даже приложение сразу подробно расписывает что за что оно снимет:Почему комисы именно такие в данном случае (с ReForm на счёт) - без проблем находится в тарифах (вот если бы все комисы были слиты в одну строчку, как типично в более других банках, искать было бы тяжелее) и не нужно мучить ГЛ и кур в отделениях, у которых есть более важные дела, чем тарифы помнить. Ну да, если оба комиса платить, будет эффективный курс 37.93475. Желающие менять по такому пути честно предупреждены во сколько он им влетит.