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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:46

  Snower написав:Прокредит банк впав з 7 місця на 17.Тепер курс 37,91. Вирішили, що їм цим займатися не цікаво?
Думаю в ближ.дни и др. откажутся от миним. курса. Это банкам не заработок, а мучение...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:15

  Snower написав:Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:43

  Игорь Алексеевич написав:Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий

А возможно и не увидим.
Обожаю такие прогнозы, я тоже так умею: событие - или случится, или не случится
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Snower написав:Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий

Я никак не пойм., Вы что, букв.экон.? Зач.так пис.?

Ну, честное слово, Вам сложно нормально слово написать, что за дурацкие сокращения, несовместимые с нормами языка?
Искатель
 
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