RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:41

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Прокредит банк впав з 7 місця на 17.Тепер курс 37,91. Вирішили, що їм цим займатися не цікаво?
Snower
 
Повідомлень: 152
З нами з: 17.12.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:46

  Snower написав:Прокредит банк впав з 7 місця на 17.Тепер курс 37,91. Вирішили, що їм цим займатися не цікаво?
Думаю в ближ.дни и др. откажутся от миним. курса. Это банкам не заработок, а мучение...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7153
З нами з: 13.09.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Snower
 
Повідомлень: 152
З нами з: 17.12.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:15

  Snower написав:Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7153
З нами з: 13.09.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:43

  Игорь Алексеевич написав:Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий

А возможно и не увидим.
Обожаю такие прогнозы, я тоже так умею: событие - или случится, или не случится
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7173
З нами з: 27.12.17
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Snower написав:Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий

Я никак не пойм., Вы что, букв.экон.? Зач.так пис.?

Ну, честное слово, Вам сложно нормально слово написать, что за дурацкие сокращения, несовместимые с нормами языка?
Искатель
 
Повідомлень: 6121
З нами з: 22.02.16
Подякував: 999 раз.
Подякували: 4805 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 23:11

  Игорь Алексеевич написав:
  Snower написав:Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий

Не, в этом месяце нельзя, у меня депо большие открыты в грн
И зачем НБУтогда эту карусель устраивал с лимитами, не для разнообразия же
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2142
З нами з: 24.10.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 05:59

  Игорь Алексеевич написав:
  Snower написав:Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий

Якщо і буде,то зменшення облікової
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14214
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 89, 90, 91
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
903 222349
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 вер, 2023 20:45
beee
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
5 2000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 19:36
Krokodil
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 35213
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.