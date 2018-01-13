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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:41
Прокредит банк впав з 7 місця на 17.Тепер курс 37,91. Вирішили, що їм цим займатися не цікаво?
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Snower
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Додано: Нед 10 вер, 2023 20:46
Snower написав:
Прокредит банк впав з 7 місця на 17.Тепер курс 37,91. Вирішили, що їм цим займатися не цікаво?
Думаю в ближ.дни и др. откажутся от миним. курса. Это банкам не заработок, а мучение...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:08
Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
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Snower
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:15
Snower написав:
Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:43
Игорь Алексеевич написав:
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий
А возможно и не увидим.
Обожаю такие прогнозы, я тоже так умею: событие - или случится, или не случится
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:43
Игорь Алексеевич написав: Snower написав:
Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий
Я никак не пойм., Вы что, букв.экон.? Зач.так пис.?
Ну, честное слово, Вам сложно нормально слово написать, что за дурацкие сокращения, несовместимые с нормами языка?
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Додано: Нед 10 вер, 2023 23:11
Игорь Алексеевич написав: Snower написав:
Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий
Не, в этом месяце нельзя, у меня депо большие открыты в грн
И зачем НБУтогда эту карусель устраивал с лимитами, не для разнообразия же
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Додано: Пон 11 вер, 2023 05:59
Игорь Алексеевич написав: Snower написав:
Тоді ініціативі НБУ з можливістю витримати курс долара хана.
Возможно в этом месяце прибл. 15-20 числа уже увидим плавающий
Якщо і буде,то зменшення облікової
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sens
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