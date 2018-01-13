У ПроКредит працює обмін валюти онлайн у застосунку в ліміті 50 тис.грн., курси 37,45 за дол та 40,41 за євро, без комісії (у таблиці інфу треба відкорегувати).
Купівля валюти на депозит 200 тис.грн. - через МВРУ за курсом міжбанку з комісією 1,25%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:30
У ПроКредит працює обмін валюти онлайн у застосунку в ліміті 50 тис.грн., курси 37,45 за дол та 40,41 за євро, без комісії (у таблиці інфу треба відкорегувати).
Купівля валюти на депозит 200 тис.грн. - через МВРУ за курсом міжбанку з комісією 1,25%
Востаннє редагувалось andrey_teteryatnik в Пон 11 вер, 2023 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:50
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:15
новому клиенту гривнекарту в отделении не открывают без оформления страховки
Мож надо гривнедепозитик какой крохотный открыть с получением дармовой карточки
(и походу, синих на выдачу не будет...)
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:52
Мтб банк грят в отделении, снятие с кдв $$ 1%, без комиса депозит на 10 дней.
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