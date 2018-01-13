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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:30

  Snower написав:Прокредит банк впав з 7 місця на 17.Тепер курс 37,91. Вирішили, що їм цим займатися не цікаво?


У ПроКредит працює обмін валюти онлайн у застосунку в ліміті 50 тис.грн., курси 37,45 за дол та 40,41 за євро, без комісії (у таблиці інфу треба відкорегувати).
Купівля валюти на депозит 200 тис.грн. - через МВРУ за курсом міжбанку з комісією 1,25%
Востаннє редагувалось andrey_teteryatnik в Пон 11 вер, 2023 11:56, всього редагувалось 1 раз.
andrey_teteryatnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  andrey_teteryatnik написав:35,45 за дол
втф
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:15

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  ihorsic написав:Розкажіть реальний кейс з кредит-дніпром. Як там працює валютообмін? Комісії?


См. тут
новому клиенту гривнекарту в отделении не открывают без оформления страховки :evil:
Мож надо гривнедепозитик какой крохотный открыть с получением дармовой карточки :?:

(и походу, синих на выдачу не будет...)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:52

Мтб банк грят в отделении, снятие с кдв $$ 1%, без комиса депозит на 10 дней.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 16:54

  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  ihorsic написав:Розкажіть реальний кейс з кредит-дніпром. Як там працює валютообмін? Комісії?


См. тут
новому клиенту гривнекарту в отделении не открывают без оформления страховки :evil:
Мож надо гривнедепозитик какой крохотный открыть с получением дармовой карточки :?:

(и походу, синих на выдачу не будет...)

Тільки що з Кредит Днепр (на Мечникова).
Ніяких страховок не впарювали.
Сказав, що мені потрібно так, щоб усе було безкоштовно. Саме так все і оформили (хв. за 15)
s17012017
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 17:31

Також сьогодня був на Мечнікова до обіду в Кредіт-Дніпрі. Оформлення швидке, але саму валюту заказали на завтра, обіцяли передзвонить.
Був в Сенсі (не клієнт) запропонували пакет 50 грн в місяць, та заказ валюти 5 днів, на наступний понеділок.
Оформив в Південном. Нова картка- 50 грн+25грн місячна плата. Зато доллари віддали зразу. Три купюри були 98 го року, попросив замінити, нехотя замінили, пропонувала правда ще 93й рік)
Бывалый
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