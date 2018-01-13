У ПроКредит працює обмін валюти онлайн у застосунку в ліміті 50 тис.грн., курси 37,45 за дол та 40,41 за євро, без комісії (у таблиці інфу треба відкорегувати).
Купівля валюти на депозит 200 тис.грн. - через МВРУ за курсом міжбанку з комісією 1,25%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:30
У ПроКредит працює обмін валюти онлайн у застосунку в ліміті 50 тис.грн., курси 37,45 за дол та 40,41 за євро, без комісії (у таблиці інфу треба відкорегувати).
Купівля валюти на депозит 200 тис.грн. - через МВРУ за курсом міжбанку з комісією 1,25%
Востаннє редагувалось andrey_teteryatnik в Пон 11 вер, 2023 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:50
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:15
новому клиенту гривнекарту в отделении не открывают без оформления страховки
Мож надо гривнедепозитик какой крохотный открыть с получением дармовой карточки
(и походу, синих на выдачу не будет...)
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:52
Мтб банк грят в отделении, снятие с кдв $$ 1%, без комиса депозит на 10 дней.
Додано: Пон 11 вер, 2023 16:54
Тільки що з Кредит Днепр (на Мечникова).
Ніяких страховок не впарювали.
Сказав, що мені потрібно так, щоб усе було безкоштовно. Саме так все і оформили (хв. за 15)
Додано: Пон 11 вер, 2023 17:31
Також сьогодня був на Мечнікова до обіду в Кредіт-Дніпрі. Оформлення швидке, але саму валюту заказали на завтра, обіцяли передзвонить.
Був в Сенсі (не клієнт) запропонували пакет 50 грн в місяць, та заказ валюти 5 днів, на наступний понеділок.
Оформив в Південном. Нова картка- 50 грн+25грн місячна плата. Зато доллари віддали зразу. Три купюри були 98 го року, попросив замінити, нехотя замінили, пропонувала правда ще 93й рік)
Додано: Пон 11 вер, 2023 20:09
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Хто робив обмін в Раді, відають одразу чи треба замовляти?
Додано: Пон 11 вер, 2023 20:26
а как для покупки € на50К зайти в Правекс новому клиенту
что именно надо открыть?
Додано: Пон 11 вер, 2023 20:37
я снял с какой-то карты без комиссии.
Какие именно карты они раздавали клиентам раньше и сейчас - все путаются (это чуть напоминает и Раду и Південний)
Можно/нужно проверить весь путь сначала на минимальной сумме.
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