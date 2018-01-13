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Додано: Пон 11 вер, 2023 21:26
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
В Акорді куплені онлайн треба замовляти? Якщо треба то яким чином
Додано: Пон 11 вер, 2023 21:49
Додано: Пон 11 вер, 2023 21:58
Согласно тарифов КДВ, комиса нет. Ни за зачисление на неё, ни за снятие. Так что тут вопрос прежде всего кто именно говорит в отделении и на какой стадии сделки. Если уже всё на карте и кассир без комиса не выдаёт - это одно, а если просто кура в отделении болтает, что ей кажется, что депозит на 10 дней или на месяц (как некоторым у Сени втирали) обязателен - это несколько другое. В моём отделении кассир депозитность средств не требовал, как оно и должно согласно тарифов быть.
Додано: Пон 11 вер, 2023 22:02
Додано: Пон 11 вер, 2023 22:48
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Investor_K, Golf_streem дякую. Купюри в якому стані та яких років ?
Додано: Пон 11 вер, 2023 22:55
в очень разном.
но всьо хуже и хуже. Аккорд точно стал где-то по дешевке выкупать мотлох для реализации их пересичным "дешевле рынка", всем же курс нравится
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 11 вер, 2023 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 вер, 2023 22:56
В конце прошлого месяца Аккорд дал 1996г. И в начале этого месяца то же 1996г. Правда все отличного кач-ва. Хорошо, что у меня была возможность отдать их за товар, а так была бы проблема, если надо было поменять на грн. Обменники не любят эти года.
Сотрудники сказали, что ожидать др. годов не стоит пока долго. По лицу было видно менеджера, что есть проблема у них с хорошего кач-ва валютой. А может проблема у них уже глубже...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 11 вер, 2023 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 вер, 2023 22:58
Додано: Пон 11 вер, 2023 22:59
Тут є відповідь представника банку
"За зняття готівки в касі банку стягується комісія 1%. Але якщо кошти розмістити на депозит від 10 днів і вище, гроші можна буде зняти без комісії."
Не уточнює що за карта
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