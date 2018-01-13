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demichh написав:Мтб банк грят в отделении, снятие с кдв $$ 1%, без комиса депозит на 10 дней.
я снял с какой-то карты без комиссии.
Согласно тарифов КДВ, комиса нет. Ни за зачисление на неё, ни за снятие. Так что тут вопрос прежде всего кто именно говорит в отделении и на какой стадии сделки. Если уже всё на карте и кассир без комиса не выдаёт - это одно, а если просто кура в отделении болтает, что ей кажется, что депозит на 10 дней или на месяц (как некоторым у Сени втирали) обязателен - это несколько другое. В моём отделении кассир депозитность средств не требовал, как оно и должно согласно тарифов быть.
В конце прошлого месяца Аккорд дал 1996г. И в начале этого месяца то же 1996г. Правда все отличного кач-ва. Хорошо, что у меня была возможность отдать их за товар, а так была бы проблема, если надо было поменять на грн. Обменники не любят эти года. Сотрудники сказали, что ожидать др. годов не стоит пока долго. По лицу было видно менеджера, что есть проблема у них с хорошего кач-ва валютой. А может проблема у них уже глубже...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 11 вер, 2023 22:59, всього редагувалось 1 раз.
demichh написав:Мтб банк грят в отделении, снятие с кдв $$ 1%, без комиса депозит на 10 дней.
я снял с какой-то карты без комиссии.
Согласно тарифов КДВ, комиса нет. Ни за зачисление на неё, ни за снятие. Так что тут вопрос прежде всего кто именно говорит в отделении и на какой стадии сделки. Если уже всё на карте и кассир без комиса не выдаёт - это одно, а если просто кура в отделении болтает, что ей кажется, что депозит на 10 дней или на месяц (как некоторым у Сени втирали) обязателен - это несколько другое. В моём отделении кассир депозитность средств не требовал, как оно и должно согласно тарифов быть.