Додано: Пон 11 вер, 2023 21:58

flysoulfly написав: demichh написав: Мтб банк грят в отделении, снятие с кдв $$ 1%, без комиса депозит на 10 дней. Мтб банк грят в отделении, снятие с кдв $$ 1%, без комиса депозит на 10 дней. я снял с какой-то карты без комиссии. я снялбез комиссии.

Согласно тарифов КДВ, комиса нет. Ни за зачисление на неё, ни за снятие. Так что тут вопрос прежде всего кто именно говорит в отделении и на какой стадии сделки. Если уже всё на карте и кассир без комиса не выдаёт - это одно, а если просто кура в отделении болтает, что ей кажется, что депозит на 10 дней или на месяц (как некоторым у Сени втирали) обязателен - это несколько другое. В моём отделении кассир депозитность средств не требовал, как оно и должно согласно тарифов быть.