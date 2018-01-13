Кстати за Аккорд: по программе_50К даст купить меньше $10
или даже меньше $1 ,как у людей
(раньше при онлайн-валютообмене у них не давало)
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Додано: Пон 11 вер, 2023 23:09
Кстати за Аккорд: по программе_50К даст купить меньше $10
или даже меньше $1 ,как у людей
(раньше при онлайн-валютообмене у них не давало)
Додано: Пон 11 вер, 2023 23:16
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Дык отож, что как-то расплывчато. Вариант: "обменять на мгновенную, положить на депо, под этим соусом получить КДВ и с неё снять без комиса" под это тоже подходит. У тех, у кого КДВ ещё нет, только так без комиса и можно, да. Ну и представитель банка же не утверждал, что это единственный путь. Говорил только, что так без комиса будет. Факт, чё (если не бухнуть полученный депо на мгновенную).
Кстати, КДВ в МТБ обычно выдаётся недели так через две. Так что 10 дней может и не хватить
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