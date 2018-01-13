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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:09

Кстати за Аккорд: по программе_50К даст купить меньше $10 :?:
или даже меньше $1 ,как у людей :?:
(раньше при онлайн-валютообмене у них не давало)
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:16

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  rationalism2 написав:"За зняття готівки в касі банку стягується комісія 1%. Але якщо кошти розмістити на депозит від 10 днів і вище, гроші можна буде зняти без комісії."

Не уточнює що за карта

Дык отож, что как-то расплывчато. Вариант: "обменять на мгновенную, положить на депо, под этим соусом получить КДВ и с неё снять без комиса" под это тоже подходит. У тех, у кого КДВ ещё нет, только так без комиса и можно, да. Ну и представитель банка же не утверждал, что это единственный путь. Говорил только, что так без комиса будет. Факт, чё (если не бухнуть полученный депо на мгновенную).

Кстати, КДВ в МТБ обычно выдаётся недели так через две. Так что 10 дней может и не хватить :P
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 08:30

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

а снять эти доллары можно в банке без комиссии?
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:22

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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