Кстати за Аккорд: по программе_50К даст купить меньше $10
или даже меньше $1 ,как у людей
(раньше при онлайн-валютообмене у них не давало)
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Додано: Пон 11 вер, 2023 23:09
Кстати за Аккорд: по программе_50К даст купить меньше $10
или даже меньше $1 ,как у людей
(раньше при онлайн-валютообмене у них не давало)
Додано: Пон 11 вер, 2023 23:16
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Дык отож, что как-то расплывчато. Вариант: "обменять на мгновенную, положить на депо, под этим соусом получить КДВ и с неё снять без комиса" под это тоже подходит. У тех, у кого КДВ ещё нет, только так без комиса и можно, да. Ну и представитель банка же не утверждал, что это единственный путь. Говорил только, что так без комиса будет. Факт, чё (если не бухнуть полученный депо на мгновенную).
Кстати, КДВ в МТБ обычно выдаётся недели так через две. Так что 10 дней может и не хватить
Додано: Вів 12 вер, 2023 08:30
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
а снять эти доллары можно в банке без комиссии?
Додано: Вів 12 вер, 2023 09:22
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:26
Кстати, по Аккорду: покупка с "Найкращей" на "Приватну" карту в долларах или на текущий счет (он вроде бы для открытия депозита только)?
Кто уже покупал, прокомментируйте, плиз.
И чтобы два раза не писать В "МТБ", немного не понял, тоже карта для выплат, как и в Привате? Вижу, сокращение КДВ фигурирует.
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:32
Без разницы, можно и на карту и на счёт.
Но с карты можно снять в любом отделении, а со счёта - только в родном
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