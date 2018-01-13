Додано: Пон 11 вер, 2023 23:16

rationalism2 написав: "За зняття готівки в касі банку стягується комісія 1%. Але якщо кошти розмістити на депозит від 10 днів і вище, гроші можна буде зняти без комісії."



Не уточнює що за карта "За зняття готівки в касі банку стягується комісія 1%. Але якщо кошти розмістити на депозит від 10 днів і вище, гроші можна буде зняти без комісії."Не уточнює що за карта

Дык отож, что как-то расплывчато. Вариант: "обменять на мгновенную, положить на депо, под этим соусом получить КДВ и с неё снять без комиса" под это тоже подходит. У тех, у кого КДВ ещё нет, только так без комиса и можно, да. Ну и представитель банка же не утверждал, что это единственный путь. Говорил только, что так без комиса будет. Факт, чё (если не бухнуть полученный депо на мгновенную).Кстати, КДВ в МТБ обычно выдаётся недели так через две. Так что 10 дней может и не хватить