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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:09

Кстати за Аккорд: по программе_50К даст купить меньше $10 :?:
или даже меньше $1 ,как у людей :?:
(раньше при онлайн-валютообмене у них не давало)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:16

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  rationalism2 написав:"За зняття готівки в касі банку стягується комісія 1%. Але якщо кошти розмістити на депозит від 10 днів і вище, гроші можна буде зняти без комісії."

Не уточнює що за карта

Дык отож, что как-то расплывчато. Вариант: "обменять на мгновенную, положить на депо, под этим соусом получить КДВ и с неё снять без комиса" под это тоже подходит. У тех, у кого КДВ ещё нет, только так без комиса и можно, да. Ну и представитель банка же не утверждал, что это единственный путь. Говорил только, что так без комиса будет. Факт, чё (если не бухнуть полученный депо на мгновенную).

Кстати, КДВ в МТБ обычно выдаётся недели так через две. Так что 10 дней может и не хватить :P
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 08:30

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

а снять эти доллары можно в банке без комиссии?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:22

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Мне в Пивденном тоже сказали, что снятие долярчиков с комиссией после онлайн покупки. Я не в статусе клиента банка. Вот, если депо открою, тогда без комиссии.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:05

+ УкрЭксим
37.65 / 40.85
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:25

  mustbe написав:+ УкрЭксим
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а какую гривнекарту надо открывать?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:26

Кстати, по Аккорду: покупка с "Найкращей" на "Приватну" карту в долларах или на текущий счет (он вроде бы для открытия депозита только)?
Кто уже покупал, прокомментируйте, плиз.

И чтобы два раза не писать :) В "МТБ", немного не понял, тоже карта для выплат, как и в Привате? Вижу, сокращение КДВ фигурирует.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:32

  Искатель написав:Кстати, по Аккорду: покупка с "Найкращей" на "Приватну" карту в долларах или на текущий счет (он вроде бы для открытия депозита только)?
Кто уже покупал, прокомментируйте, плиз.

Без разницы, можно и на карту и на счёт.
Но с карты можно снять в любом отделении, а со счёта - только в родном
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:22

забрал в сене $1900
выдали 2003 и 2006 годы "без особенностей"
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:49

+ О банк 2.0
курс 37.5
J
 
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