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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:30

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Підтверджую КРЕДИТ-ДНІПРО впарює страховку від 600грн. Дніпро Пісаржевського. Послані нах... Піду в друге відділення
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:43

ihorsic в Киеве положил купил снял. заняло 2 мин. никаких страховок нет
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:48

  J написав:+ О банк 2.0
курс 37.5

Зняття з картки без комісії?
Snower
 
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