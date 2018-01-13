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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 вер, 2023 15:30
Підтверджую КРЕДИТ-ДНІПРО впарює страховку від 600грн. Дніпро Пісаржевського. Послані нах... Піду в друге відділення
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ihorsic
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Додано: Вів 12 вер, 2023 16:43
ihorsic в Киеве положил купил снял. заняло 2 мин. никаких страховок нет
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Додано: Вів 12 вер, 2023 17:48
J написав:
+ О банк 2.0
курс 37.5
Зняття з картки без комісії?
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Snower
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