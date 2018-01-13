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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:30

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Підтверджую КРЕДИТ-ДНІПРО впарює страховку від 600грн. Дніпро Пісаржевського. Послані нах... Піду в друге відділення
ihorsic
 
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ihorsic в Киеве положил купил снял. заняло 2 мин. никаких страховок нет
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  J написав:+ О банк 2.0
курс 37.5

Зняття з картки без комісії?
Snower
 
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Snower
Зняття з Виплатної USD, яка відкривається безкоштовно вдодатку, без комісії
Nimbler
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 21:13

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

O.bank 2.0 и идеа банк это один банк?
Или же это два банка?
Я так понял главный идеа а о.банк 2.0 это типа как у таса изи банк?
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:09

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

sl2023x4 написав:O.bank 2.0 и идеа банк это один банк?
Или же это два банка?
Я так понял главный идеа а о.банк 2.0 это типа как у таса изи банк?
Це один банк, а Обанк це просто продукт Ідеї. Ну десь майже як Ізя у ТАСа, але у Ідеї Обанк єдиний, а у ТАСа є просто Tas2u, є Ізя і є Спіртбанк
Faceless
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